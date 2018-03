Einruhr.

Es bedarf schon eines kräftigen Armschwunges, um eine Flasche Sekt zum Zerplatzen zu bringen. Dass musste am Donnerstagnachmittag auch Waltraud Heuken, die Geschäftsführerin der Rurseeschifffahrt Schwammenauel erfahren, als an der Anlegestelle in Einruhr das neue Fahrgastschiffauf dem Obersee zu seiner Jungfernfahrt in See stach.