Eifel.

Die St.-Sebastianus-Schützen vom Rursee feiern ihre Majestäten in diesem Jahr einen Monat früher als gewohnt. Wegen mehrerer Schützentermine im August und im September, dem Bezirksfest in Rohren und dem Tamborfest in Herhahn-Morsbach, hat man sich für das letzte Wochenende vor den Sommerferien entschieden.