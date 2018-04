Kalterberherg - Rundkurs mit Wellen und Sprüngen beim „Pumptrack“ in Kalterherberg

Kalterberherg.

Artenschutzrechtliche „Verbotstatbestände“ wurden nicht festgestellt, und laut Lärmschutzgutachten liegt auch kein „Immissionskonflikt“ vor: Mit diesen beiden gutachterlichen Feststellungen hat der geplante „Pumptrack“ in Kalterherberg schon einmal zwei große Hürden genommen. Die Umsetzung des Geschicklichkeitsparcours für Mountainbiker direkt am Sportplatz kann also in Angriff genommen werden.