Nordeifel - Rosenfreunde heißen Hermann Oehring willkommen

Nordeifel. Hermann Oehring aus Suhl ist am Samstag, 14. April, zu Gast bei den Rosenfreunden aus der Städteregion Aachen.

Sigrid Liedtke, die Vorsitzende aus Monschau: „Er berichtet, wie man den hohen Rittersporn als Staude richtig pflegt und mit Rosen kombiniert.“ Rittersporn liebt Sonne und Licht – ebenso wie die meisten Rosen. Zwar gedeiht er auch bei etwas Schatten, allerdings treten dann Krankheiten wie Echter Mehltau deutlich häufiger auf – obwohl man solchen Befall leicht bekämpfen kann.

Was die Pflanze braucht

An den Boden stellt der Rittersporn dagegen deutlich höhere Ansprüche: Da muss man mit Kompost oder Pferdemist in Sachen Nährstoffen nachbessern. Und austrocknen wollen die farbenfrohen Pflanzen auch nicht. Liedtke: „Viele sind sehr windempfindlich, knicken leicht um und benötigen eine Stütze. Unsere Strauchrosen könnten dann für etwas mehr Halt sorgen, wenn sie in der Nachbarschaft stehen. Die Frage ist nur, ob die Farben und Formen zusammen passen.“

Oder auch dies: Wann und wie tief schneidet man Rittersporn, damit er im Sommer ein zweites Mal blüht? Kann man die Samen ernten, im Frühjahr aussäen und erhält dann wieder jene eindrucksvollen blauen, weißen oder violetten Blüten der Mutterpflanze?

Und wie giftig ist Rittersporn? Wie sollten Familien mit Kindern damit umgehen? Welche Sorten kann man im Topf halten? Wie alt werden sie? Hermann Oehring stellt mit vielen Fotos insbesondere auch Züchtungen des bekannten „Stauden- und Gartenpapstes“ Karl Foerster (1874-1970) vor sowie die neuen amerikanischen Hybriden.

Anmeldung für Nicht-Mitglieder

Die Veranstaltung findet im Hotel Lammersdorfer Hof in Lammerdorf ab 14 Uhr statt. Immer halten die Rosenfreunde bei solchen Vorträgen Plätze für Nicht-Mitglieder frei. Wer teilnehmen möchte, muss sich aber vorher anmelden unter Telefon 02402/72561 (Marion Marxreiter) oder per E-Mail an info@rosenfreunde-aachen.de.