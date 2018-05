Lammersdorf - Rollesbroicher Schützen räumen alles ab

Lammersdorf.

Grün war am Wochenende Trumpf in Lammersdorf. Ein Großaufgebot von Schützen hatte sich dort zum 41. Gemeindeschützenfest versammelt, um die neuen Majestäten für den Zentralort zu ermitteln. Ausrichter war die St.-Johannes-Bruderschaft aus Lammersdorf, die in das Schützen-Event für die sieben Simmerather Bruderschaften im Vorfeld viel Arbeit gesteckt hatte.