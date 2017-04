Rollesbroich.

Bagger, Lastwagen und anderes Gerät rollten wie angekündigt in dieser Woche im neuen Baugebiet in Rollesbroich „In der Schlad“ an, wo nach rund 10-jähriger Vorlaufzeit 42 Grundstücke, davon 15 in Gemeindeeigentum, auf ihre Bebauung warten. Nach Erschließung des Neubaugebietes wird die große Baulücke zwischen dem nördlichen Ortsrand und Deffertsfeld geschlossen sein.