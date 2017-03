„Gut funktionierendes Schulsystem aufgegeben“

Mit Bedauern sieht Wilfried Conventz, Direktor der gleichnamigen Privatschule in Roetgen, die Entwicklung der Schullandschaft in der Nordeifel in den zurückliegenden Jahren. Ohne Not sei ein „gut funktionierendes System auf Basis von Haupt- und Realschule aufgegeben“ worden.

Im Sinne der Kinder sei dieses Angebot „perfekt“ gewesen, aber dann von Leuten verändert worden, „die keine Ahnung davon haben, wie die Situation vor Ort aussieht“, geht er mit den Landespolitik hart ins Gericht. Die Errichtung einer Sekundarschule in Simmerath sei „politisch nachvollziehbar, aber pädagogisch nicht zu begründen“ gewesen.

Die anstehende Schließung der Förderschule Nordeifel in Eicherscheid sieht der Direktor der Roetgener Privatschule mit Sorge: „Das ist schlichtweg eine Katastrophe.“