Roetgen.

„Steh‘ auf, mach laut. Mach‘ richtig laut!“ Diese Aufforderung ließen sich die Besucher im Karnevalszelt in Roetgen am Samstag nicht zweimal sagen, galt es doch, die neue Tollität 2017 zu empfangen und zu proklamieren. „Endlich löst sich die Spannung, erheben Sie sich von Ihren Plätzen, hier ist Ihr närrisches Prinzenpaar“, so ein gut aufgelegter Präsident Rainer Hütten in gewohnter Manier.