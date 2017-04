Roetgen.

Mit nur einem Punkt beendeten die Handballdamen des TV Roetgen am vergangenen Samstag nach einer 15:22-Niederlage gegen den Dünnwalder TV eine völlig verkorkste Rückrunde. Dass die Mannschaft den Klassenerhalt in der Oberliga dennoch problemlos schaffte, spricht für eine optimale Hinrunde, in der die personellen Sorgen sich noch im Rahmen hielten und man sich ein dickes Punktepolster zulegte.