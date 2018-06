Roetgen.

Die Roetgener Handballspielerin Sophia Cormann ist mit der weiblichen A-Jugend des TSV Bayer Leverkusen nach einem an Dramatik kaum noch zu überbietendem Endspiel gegen den Buxtehuder SV Deutsche Meisterin geworden. Die weibliche Jugend des Deutschen Handballbundes ermittelt den Deutschen Meister im Final Four, das am ersten Juniwochenende in Buxtehude über die Bühne ging.