Roetgen - Roetgener Osterbasar für das indische Kinderdorf Ma Niketan

Roetgener Osterbasar für das indische Kinderdorf Ma Niketan Letzte Aktualisierung: 5. März 2018, 12:40 Uhr

Roetgen. Der Roetgener Osterbasar findet in diesem Jahr am Samstag, 17. März, 14.30 bis 17.30 Uhr, und am Sonntag, 18. März, 10.30 bis 17.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus, Rosentalstraße 12,statt. Seit fast 40 Jahren hat sich der Osterbasar für das indische Kinderdorf Ma Niketan zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt.