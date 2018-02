Roetgen - Roetgener Bürgermeister ist gegen die Übermacht der Jecken chancenlos

Roetgen.

Gnadenlos zeigten sich die Karnevalisten am Fettdonnerstag auch in Roetgen. Während seiner Amtszeit wurde Bürgermeister Jorma Klauss nun schon zum dritten Mal entmachtet, natürlich nur vorübergehend und symbolisch, wie es im Fastellovend die Tradition verlangt. Aber auch in diesem Jahr zeigte sich Roetgens 1. Bürger angesichts der Narrenübermacht im Rahmen der Schlüsselübergabe im Festzelt auf dem Wervicq-Platz souverän und großzügig.