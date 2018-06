Roetgen.

Dem Bau einer neuen Kita der Städteregion Aachen an der Hauptstraße in Roetgen hat der Bauausschuss der Gemeinde nun grundsätzlich zugestimmt. Als ihnen die Pläne der Städteregion für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte hinter dem bestehenden Familienzentrum „Wackelzahn“ an der Hauptstraße im Frühjahr vorgelegt wurden, hatten die Roetgener Politiker zunächst Chaos befürchtet.