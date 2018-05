Roetgen - Roetgen verzeichnet geringste Kriminalität in der Region

Zur Vergleichbarkeit

der Kommunen

Um Kommunen unterschiedlicher Größe miteinander vergleichen zu können, werden sogenannte Häufigkeitszahlen verwendet. Sie helfen dabei, Daten besser vergleichen zu können, da die absoluten Daten relativiert werden.

Zur Verdeutlichung kann folgendes Beispiel dienen: Wenn im Jahr 2010 in Schleswig-Holstein 221.510 Straftaten begangen wurden und in Hamburg 224.775, scheint die Häufigkeit zunächst ziemlich gleich zu sein. Berücksichtigt man nun die verschiedenen Einwohnerzahlen (Schleswig-Holstein 2.832.027, Hamburg 1.774.224), so ergibt sich ein ganz anderes Bild, denn nun hat Schleswig-Holstein eine Häufigkeit von 7822 und Hamburg eine von 12.669 je 100.000 Einwohner.