„Lagerfeuer“ an Halloween im Bürgersaal

Im Rahmen des neuen Tourismus-Konzeptes setzt die Roetgen-Touristik auch auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Roetgen. So ist es den beiden Vereinen gelungen, die Aachener Band „Lagerfeuer“ nach Roetgen zu holen. Die dreiköpfige Band (Bernd Weiss, Gitarre/Gesang, Heiko Wätjen, Kontrabass/Gesang und Yann Le Roux, Cajon/Gesang) hat bereits weit über 500 Konzerte gespielt. Gerne darf das Publikum bei den Auftritten mitsingen und auch Programmabläufe können sich spontan ändern. Das Gastspiel wird an Halloween, Dienstag, 31. Oktober 2017, um 20 Uhr im Bürgersaal beginnen. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Mittwoch, 19. Juli 2017, in allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, über www.ticket-regional.de oder über die Ticket-Hotline Telefon 0651/9790777.

Alle weiteren Informationen über die neuen Projekte und Pläne sind detailliert auf der neu eingerichteten Homepage www.roetgen-touristik.de nachzulesen.