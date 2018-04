Roetgen - „Roetgen summt und brummt“ entwickelt erste Ideen und Aktionen

Roetgen. In Roetgen möchten Menschen etwas unternehmen, damit die Lebensbedingungen für die Insekten verbessert werden. Knapp 20 Leute kamen in der vergangenen Woche zum ersten Runden Tisch in der Roetgener Wanderstation zusammen, um sich auszutauschen und Pläne zu schmieden.

Bürger, die in ihren Gärten Nischen schaffen möchten, Eltern und Pädagogen, die dem Interesse der Kinder mit entsprechenden Angeboten begegnen wollen, Vertreter aus Verwaltung, Politik und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die sich für Ideen und Vorschläge offen zeigen und ihre Unterstützung anbieten – jeder könne etwas tun, meint die Initiative „Roetgen summt und brummt“. In Roetgen solle jeder, der sich engagieren möchte, Informationen, Ansprechpartner und Mitstreiter finden können. Die Initiative will hierfür eine Plattform und ein Netzwerk bieten.

Neben einer ganzen Reihe von Aktionsvorschlägen, die nach und nach umgesetzt werden können, hat sich die Runde auch darüber Gedanken gemacht, wie man die Menschen für das Thema sensibilisieren und ein Problembewusstsein schaffen kann.

Die nächste Pflanzenbörse des Roetgener Gartentreffs am 5. Mai steht unter dem Motto „Roetgen summt und brummt“. Hier wird es viele Angebote und Informationen geben, wie Gärten als Lebensraum für Insekten und andere Gartenlebewesen besser nutzbar gemacht werden können.

Bürgermeister Jorma Klauss möchte für die Gemeinde ein sichtbares Zeichen setzen und in einem ersten Schritt das Rondell vor dem Rathaus insektenfreundlich bepflanzen lassen.

Für das Logo der Initiative wurde ein erster Entwurf vom Runden Tisch gut geheißen, eine Zeichnung, die den Roetgener Drachen mit einer Hummelkönigin zeigt.

Es wird weitere Runde Tische geben, die jedoch noch nicht terminiert sind. Alle, die Infos haben oder mitarbeiten möchten, können sich per E-Mail an roetgen-summt-und-brummt@web.de mit den Inititiatorinnen Monika von Bernuth und Christa Heners in Verbindung setzen.