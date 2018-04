Roetgen - Roetgen summt: Grüne wollen Insekten-Initiativkreis gründen

Roetgen. Es summt und brummt in Roetgen. Dies möchten die Grünen sichtbar machen und dafür begeistern, gemeinsam den Lebensraum für Schmetterling, Hummel, Biene und andere Insektenarten zu verbessern.

Sie sind überzeugt, dass die Lebensraumverbesserung der Insekten sich auch auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt. Artenreichtum und Vielfalt sei wichtig im Kleinen, sowie im Großen.

Die Grünen möchten daher einen Initiativkreis ins Leben rufen, der sich für diese Lebensraumverbesserung stark macht. Bereits Bestehendes soll sichtbarer gemacht und vernetzt werden. Neue kreative Ideen sollen einen Raum finden. Sie würden sich freuen, wenn viele Roetgener mitmachen, mit ihren Vereinen, Straßengemeinschaften, Schulen, Kindergärten, Altenheimen, Sportvereinen, Geschäften, Kirchengemeinden oder einfach im eigenen Garten.

Durch gemeinsame Aktionen wie Pflanzungen könne nicht nur das Netzwerk der Tiere, sondern auch das eigene erweitert werden. Die Grünen möchten mit diesen Aktionen vor allem die Kinder und Jugendlichen im Ort erreichen, da insbesondere für sie eine zukünftige Artenvielfalt lebenswichtig sein werde. Wer sich angesprochen fühlt, ist zu einem ersten Runden Tisch am Donnerstag, 12. April, 19.30 Uhr, in die Wanderstation am Bahnhof Roetgen eingeladen.