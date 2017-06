Monschau.

Im Lüticher Hof in Monschau ist am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr „The Xperience“ zu Gast. Die Jungs sind dafür bekannt, dass sie den authentischen Sound der Musik-Legende Jimi Hendrix zurück auf die Bühne bringen. Bisher ist The Xperience in der klassischen Triobesetzung aufgetreten.