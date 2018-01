Simmerath - Rekordergebnis der Sternsinger in Simmerath

Simmerath.

Bereits zum zehnten Mal beteiligten sich Samira Kell, Pauline Braun und Luca Offermann an der Sternsingeraktion in Simmerath und erhielten als Dankeschön für ihren Einsatz von Pastor Michael Stoffels in der Dankmesse eine Urkunde und ein kleines Präsent. Zusammen mit den anderen 69 Sternsingerinnen und Sternsingern erzielten sie ein Rekord-Sammelergebnis von 6067 Euro.