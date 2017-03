Reiner Goebels spricht über Bluthochdruck

Imgenbroich. Internist und Kardiologe Dr. med. Reiner Goebels wird im Rahmen von „Nachgefragt: Medizin aktuell – Wochenspiegel und AOK informieren“ am Montag, 6. März, zum Thema Bluthochdruck referieren.

Der Chefarzt für Innere Medizin in der Eifelklinik St. Brigida wird sich dem breiten Spektrum dieser Volkskrankheit widmen. Dabei geht er Fragen nach wie „Bluthochdruck – was ist das überhaupt?“, Wie erkennt man ihn? Warum ist er gefährlich? oder Was kann man tun?

Der Vortrag findet statt am Montag, 6. März, ab 19.30 Uhr im Druckereimuseum Weiss in Monschau, Am Handwerkerzentrum, 16, in Monschau.

Nach dem Vortrag besteht Gelegenheit zur Diskussion mit dem Internisten und Kardiologen. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon 02472/982101.