Kalterherberg.

„Pax Benedicto novi monasterii Immaculati Cordis Mariae Reichsterii die XIV obtobris MMXVII“ (Einsegnung des neuen Klosters vom Unbefleckten Herzen Mariens Reichenstein am 14. Oktober 2017): Mit diesen lateinischen Worten waren die Einladungen überschrieben, die rund 200 Gäste am Samstag in die Hand nahmen, um einer ungewöhnlichen Zeremonie beizuwohnen: der Einweihung und Besiedelung des Klosters Reichenstein.