Nordeifel.

Beständig heißes, sehr sonniges und extrem trockenes Wetter hinterließen im Aachener Land und in der Nordeifel ein Klima wie sonst am Mittelmeer. Volle Bäder, viele Urlauber aber auch große Probleme in der Landwirtschaft waren die Folge. Am Monatsende stand fest: Wir haben den drittwärmsten Juli seit 1891 erlebt.