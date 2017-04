Reggae, Ska und viel gute Laune

Mützenich/Nordeifel.

Nach umjubelten und schweißtreibenden Konzerten in der Vergangenheit gastiert Keuners Tanzkapelle alias KTK am Freitag, 7. April, wieder im alten Gemäuer des Kunst- und Kulturzentrums „Weisses Pferdchen“ in Mützenich, Eupener Straße 62.