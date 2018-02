Eifel - Rauchmelder und ein aufmerksamer Nachbar verhindern Schlimmeres

Eifel.

Einmal mehr hat ein Rauchmelder am Donnerstagmorgen in Imgenbroich Schlimmeres verhindert. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Christian-Böttcher-Straße hatte nach Angaben der Feuerwehr beim Verlassen der Wohnung im Obergeschoss des Hauses offenbar eine Herdplatte angelassen, deren Abdeckung daraufhin zu schmoren begann.