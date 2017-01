Nordeifel.

Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 400 Menschen bei Bränden – die meisten davon in den eigenen vier Wänden an einer Rauchvergiftung. Zwei Drittel aller Brandopfer werden nachts im Schlaf überrascht. Deshalb empfiehlt die Feuerwehr schon seit vielen Jahren die Installation von Rauchmeldern. Seit dem 1. Januar sind sie jetzt in allen Wohnungen und Wohnhäusern Pflicht.