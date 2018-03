Simmerath - Randalierer wüten im Krankenhaus: Polizei gerufen

Simmerath.

Weil sich zwei junge Männer im Simmerather Krankenhaus laut Polizeibericht „völlig danebenbenommen“ haben, wurde in der Nacht zum Sonntag die Polizei in die Polizei in die Notaufnahme gerufen. Die 18 und 20 Jahre alten Männer tobten regelrecht und warfen den Beamten sogar einen Schreibtischstuhl entgegen.