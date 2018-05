Kalterherberg - Radler stürzt in Rur: Komplizierte Rettung aus Flussbett

Kalterherberg.

Ein Radfahrer verunfallte am Sonntagnachmittag bei einer Radtour schwer. Die männliche Person befuhr aus Kalterherberg kommend die Rurbrücke „Auf dem Hau“ in Küchelscheid (Belgien). Auf der Rurbrücke kollidierte er mit der Brückenmauer und stürzte vier bis fünf Meter in die Tiefe. Schwer verletzt kam er in der Rur zum Liegen. Umgehend wurde der Verletzte von Ersthelfern betreut.