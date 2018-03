Eicherscheid - „Queen Margot Murder Dolls“: Tenne wird zum irischen Public House

Eicherscheid.

Zur „Irish Night“ wird am Samstag, 17. März, 20 Uhr, in die Eicherscheider Tenne geladen. Passend zum irischen Nationalfeiertag „St. Patrick‘s Day“ wird die Vereinshalle in ein grünes Gewand gehüllt und musikalische Unterhaltung wie in Dublin geboten. Das Trommler- und Pfeiferkorps Eicherscheid hat für diese Premiere die „Queen Margot Murder Dolls“ verpflichten können.