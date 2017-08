Qualifizieren für den Hospizdienst: Neue Kurse für Ehrenamtler

Nordeifel. Der ambulante Hospizdienst Monschauer Land bietet ab Herbst einen neuen Ausbildungskurs zur Qualifizierung Ehrenamtlicher an. Wer sich für die Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden interessiert, sollte an der Informationsveranstaltung für die Qualifizierung Ehrenamtlicher am Montag, 4. September, 19 Uhr, teilnehmen.

Was ist ambulante Hospizarbeit? Jeder Mensch möchte in Würde und in vertrauter Umgebung sterben. Die ambulante Hospizarbeit verfolgt das Ziel, Schwerkranken und Sterbenden genau das zu ermöglichen. Betreuenden Angehörigen soll die nötige Sicherheit in der Begleitung ihrer Angehörigen gegeben und die Angst vor Überforderung genommen werden.

Die persönliche Begleitung der Sterbenden wird durch qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizdienstes übernommen. Sie besuchen die Schwerkranken regelmäßig und nehmen sich Zeit für Gespräche mit dem Sterbenden und den Angehörigen. Sie entlasten und unterstützen die Angehörigen, damit diese sich von ihrer schweren Aufgabe erholen können. Während ihrer Arbeit werden die Ehrenamtlichen fachlich von einer hauptamtlichen Sozialarbeiterin mit langjähriger Berufserfahrung begleitet.

Die Ausbildung umfasst circa 100 Stunden und entspricht den Qualitätsanforderungen des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes (DHPV). Sie gliedert sich in drei Teile: Im Grundkursus beschäftigt die Teilnehmer ihre eigene Erfahrung mit Abschied, Tod und Trauer. Im zweiten Teil schließt sich ein begleitetes Praktikum an. Im Vertiefungskurs werden grundlegende theoretische Inhalte zur Situation und den Bedürfnissen von Menschen am Lebensende und praktische Techniken, vor allem zur Gesprächsführung, vermittelt. Ziel ist es, die Bedürfnisse Schwerstkranker und Sterbender wahrzunehmen.

Information und Anmeldung bei Margarete Steger, Dipl. Sozialarbeiterin/Koordinatorin, Ambulanter Hospizdienst Monschauer Land, Telefon 02427/9045304, mobil Telefon 0162/8466805, E-Mail: margarete.steger@monschauer-land.de.