Quadtreffen: Durch ein Schlammloch und 40.000 Liter Wasser

Nordeifel.

Auch dieses Jahr findet vom 8. bis 10. September in Witzerath an der Rollesbroicher Straße 15 wieder das Quadtreffen der Quadfreunde Rureifel statt. Es ist das 5. Treffen in Witzerath und insgesamt das 17. Treffen der Quadfreunde Rureifel, welches vorher in Wollersheim stattfand.