Nordeifel.

Fußball als Gemeinschaftserlebnis oder doch lieber im Heimkino? Wenn am Donnerstag die Fußball-WM in Russland startet, dann sitzt die Nation wieder vor den Bildschirmen und wird sogar mancher zum Fußball-Fan, der sonst mit „König Fußball“ eher nichts am Hut hat. Die Sehgewohnheiten aber sind ganz unterschiedlich.