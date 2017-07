Proud to be Irish: Von der Ballade bis zum Pubsong

Monschau. Der bekannte Singer/Songwriter Georg Kaiser gastiert am Samstag, 8. Juli, ab 19 Uhr im Café/Bistro Grünental, Grünental 1, in Monschau.

Er lädt seine Fans ein, mit ihm auf die musikalische Reise nach Schottland und Irland zu gehen. Auf seiner Tour 2107 – „Proud to be Irish“ – zeigt der Repräsentant des Irish Folk einen Querschnitt seiner über 200 selbstverfassten Songs.

Von der gefühlvollen Ballade bis hin zum fetzigen Pubsong reicht sein Repertoire. Natürlich dürfen auch Traditionals wie Molly Malone, Loch Lomond oder die legendäre Erweckung von Tim Finnegan nicht fehlen.

Stellt er sein Markenzeichen, die Gitarre zur Seite, um nach einer seiner Flöten zu greifen, wird es ganz ruhig im Raum. Tin Whistle, Alt Whistle und seine Kiowa Raven Spirit beherrscht er mehr als gut. Schon bei den ersten Tönen taucht er mit Herz und Seele in die Musik ein und verleiht dem Irish Folk Flügel.

Wer Georg Kaiser bei seiner Tour „Proud to be Irish“ erleben will, kann das also am 8. Juli im idyllischen Grünental. Die Bistroinhaber werden an diesem Abend auch wieder ihre beliebten Flammkuchen anbieten. Der Eintritt ist frei, eine Hutspende willkommen.

Infos und Reservierungen unter 02472/8025106 sowie 0170/7148585.