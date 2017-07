Einruhr.

Die Stimmung ist gereizt. Alljährlich kommen mit dem Sommer auch massenweise Motorradfahrer in die Eifel. Das war schon immer so, aber in diesem Jahr hat die Diskussion mal wieder gewaltig Fahrt aufgenommen. Viele Anwohner sind einfach nur noch genervt vom Motorradlärm, der nicht nur am Wochenende über dem Rurtal liegt.