Nordeifel - Pokalendspiele der Junioren am Samstag in Konzen

Pokalendspiele der Junioren am Samstag in Konzen Letzte Aktualisierung: 11. Mai 2018, 12:05 Uhr

Nordeifel. Die Pokalendspiele der Junioren des Fußballkreises Aachen finden am Samstag, 12. Mai, auf dem Sportplatz Am Windrad in Konzen statt.