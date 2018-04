Nordeifel - Pokalendspiele der Fußballjugend in der Nordeifel

Nordeifel. Der Kreisjugendausschuss des Fußballkreises Aachen hat die Austragung aller diesjährigen Pokalendspiele bei den Jungen und Mädchen in die Nordeifel vergeben.

Die Finalspiele finden in drei Altersklassen der Juniorinnen am Donnerstag, 10. Mai, in Rott sowie in vier Altersklassen der Junioren am Samstag, 12. Mai, in Konzen statt. Mit der Ausrichtung hat der KJA Aachen den SV Rott bei den Mädchen und den Jugendförderverein FC Eifel 2017 bei den Jungen beauftragt.

Bei den Juniorinnen kommt es am Feiertag Christi Himmelfahrt auf der Platzanlage des SV Rott, Am Tiergarten, zu folgenden Begegnungen: 12 Uhr D-Juniorinnen: SV Rott – Alemannia Aachen, 13.30 Uhr C-Juniorinnen: Eintracht Kornelimünster – Sieger SV Rott/VfJ Laurensberg und 15 Uhr B-Juniorinnen-Turnier mit DJK Raspo Brand, JFV Broichweiden und SG Kest./Vossenack/Hürtgen.

Zwei Tage später kommt es auf dem Kunstrasenplatz des JFV FC Eifel bzw. TV Konzen, Am Windrad, zu folgenden Endspielen bei den Junioren: 11.00 Uhr D-Junioren: DJK Raspo Brand - SV Eilendorf; 12.30 Uhr C-Junioren: Fortuna Beggendorf – VfL Vichttal; 14.30 Uhr B-Junioren: SV Nordeifel – VfJ Laurensberg sowie 16.30 Uhr A-Junioren: Eintracht Verlautenheide – JFV FC Eifel.