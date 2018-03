Simmerath/Roetgen.

Einen Frosch, Einhörner, Teddybären und einige andere Kuscheltiere haben die zwölf Vorschulkinder aus dem Kindergarten St. Hubertus „Die Blumenwiese“ in Roetgen mitgebracht, um die Plüschpatienten in der Ambulanz der Eifelklinik in Simmerath unter Anleitung des leitenden Oberarztes Dr. med. Christian Blau zu behandeln.