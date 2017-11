Rott.

Die Redewendung ob das Glas halb voll oder halb leer ist passt aktuell gut zur tabellarischen Situation des SV Rott. Die Rot-Weißen präsentieren sich in den letzten Wochen in hervorragender Form, erspielen sich eine Vielzahl an Torchancen und sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen. Eigentlich müsste das Glas von der spielerischen Leistung ganz oder zumindest halb voll sein. Ist es aber nicht ganz.