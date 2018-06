Imgenbroich.

Bei überwiegend herrlichstem Sommerwetter beging am Fronleichnamstag die Pfarre St. Josef in Imgenbroich ihr diesjähriges Pfarrfest. Dass selbst bei geselligen Anlässen solcher Art die zahlenmäßige Resonanz kirchlicher Angebote nachlässt, war zunächst eine negative Erkenntnis der Veranstalter. Umso mehr aber ging es am Feiertag um die Qualität der Begegnungen, die über den Rahmen der üblich Bekannten hinaus ging und auch auf einen Wandel in der Gemeinde selbst hindeutete.