Lammersdorf - Pfadfinder ziehen als Sternsinger umher

Pfadfinder ziehen als Sternsinger umher Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2018, 15:00 Uhr

Lammersdorf. Die beiden Kinderstufen der Lammersdorfer Pfadfinder werden am Samstagmorgen, 6. Januar, wieder nach einer kurzen Aussendefeier in der Kirche als Sternsinger verkleidet durch den Ort ziehen, Geld für notleidende Kinder sammeln und Gottes Segen an die Haustüre bringen.