Konzen.

Die Fußballfrauen des TV Konzen haben einen perfekten Saisonstart hingelegt. Nach einem 4:1-Auswärtssieg bei der DJK Südwest Köln zum Start in die dritte Landesliga-Saison gewannen die Spielerinnen von Trainer Willibert Strauch keine 30 Stunden später auch ihr Kreispokalspiel gegen Falke Bergrath und zogen damit in das Endspiel am 3. Oktober ein.