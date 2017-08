Per E-Bike auf Radtour durch das Venn

Ternell. Das Naturzentrum Haus Ternell veranstaltet am Sonntag, 20. August, von 10.30 bis 15.30 Uhr unter der Leitung von Naturführerin Helga Manger eine 40 Kilometer lange geführte E-Bike-Tour.

Diese Tour gewährt unvergleichliche Einblicke in die Schönheit dieser Vennlandschaft. An markanten Stellen wird Wissenswertes über die Entstehung der Moore, der Pflanzenwelt und den hier durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen vermittelt.

Auch für Ungeübte

Die Strecke führt über meist gut befestigte Wege, zum Teil auch über die Ravel-Trasse. Sie ist auch für Ungeübte und Kinder zu bewältigen. Treffpunkt ist das Naturzentrum Haus Ternell. Erwachsene zahlen 7 Euro und Kinder 4 Euro. Bitte auf Rucksackverpflegung und Regenschutz achten. E-Bikes können kostenpflichtig über eine Vorbestellung am Naturzentrum Haus Ternell gemietet werden (bis zum 18. August).

Anmeldungen bis zum 18. August an das Naturzentrum Haus Ternell unter der Telefonnummer 003287/552313 oder per E-Mail an info@ternell.be (bitte Namen und Telefonnummer angeben). Weitere Veranstaltungen unter www.ternell.be oder auf der Facebook-Seite www.facebook.com/HausTernell.