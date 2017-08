Öffentliche Veranstaltungen im Besuchsprogramm

Im Rahmen des Partnerschaftsbesuchs gibt es einige öffentliche Veranstaltungen.

Dazu gehört auch das Konzert in der Stadtkirche am Samstag, 26. August, um 18.30 Uhr.

Am Sonntag, 27. August, findet um 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster ein Gemeindegottesdienst mit Beteiligung der indonesischen und tansanischen Gäste statt. Anschließend besteht beim Kirchenkaffee die Möglichkeit zur Begegnung.

Am gleichen Tag findet um 11.15 Uhr in der Stadtkirche in Monschau ein ökumenischer Gottesdienst statt, der von den Gästen aus Indonesien und Tansania und voraussichtlich weiteren Gästen mitgestaltet wird.

Am Mittwoch, 6. September, findet von 10 bis 12 Uhr ein Seminar in der Dreifaltigkeitskirche (Junge Kirche) in Aachen statt. Das Thema lautet: „Wirtschaftliche Teilhabe im globalen Horizont: Fairer Handel und politische Lobbyarbeit der Weltladenbewegung“.

Am Freitag, 8. September, steht um 19 Uhr ein Konzert in der Citykirche (St.Nikolaus) in Aachen auf dem Programm.

Zum Abschluss des Besuches gibt es am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr einen Reformationsgottesdienst von vier Kirchenkreisen im Brückenkopfpark in Jülich. Unter dem Motto „Stell dir vor, es ist Kirche und alle gehen hin“ gibt es ab 11 Uhr ein Fest der Begegnung. Vorgesehen ist außerdem auch ein Austausch am entwicklungspolitischen Aktionsparcours „Wasser – Gottes Gabe und Menschenrecht“ sowie ein Bühnenauftritt der Partnerschaftschöre.