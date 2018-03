Einruhr - Parkplatz „Schöne Aussicht“ an der B266 für Biker gesperrt

Einruhr.

Eine gewisse Anspannung ist spürbar. Kaum, dass der erste zarte Hauch von Frühling die Eifel umsäuselt, haben die Ersten auch schon wieder Motorradlärm in den Ohren. Die neue Motorradsaison ist nicht mehr fern, und in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema wieder schlagartig präsent, seitdem die sogenannte Panoramastraße zwischen Schmidt jetzt in den Blickpunkt rückte.