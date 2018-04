Eicherscheid - Parkinson kann auch junge Menschen treffen

Welt-Parkinson-Tag soll auf die Krankheit aufmerksam machen

Der Welt-Parkinson-Tag findet jährlich am 11. April statt. Der Tag erinnert an den englischen Arzt James Parkinson, der im Jahr 1817 erstmals die Symptome der Krankheit beschrieb. Der Aktionstag soll auf die Krankheit aufmerksam machen, um Frühsymptome besser erkennen zu können.

„Die Parkinsonsche Erkrankung gehört zu den unheilbaren chronischen Erkrankungen, die einen sehr langsamen Verlauf nehmen. Erst nach und nach sterben immer mehr Hirnzellen in bestimmten Arealen ab und drosseln die Bildung des lebenswichtigen Dopamins. Bei einer rechtzeitigen Diagnose der Krankheit und dem typischen Verlauf lässt sie sich heute mit Hilfe von wirksamen Medikamenten über viele Jahre beherrschen, obwohl es eine Heilung noch nicht gibt“, ist auf der Internetseite www.welt-parkinson-tag.de zu lesen.

„Statistisch leben Betroffene heute mehr als 20 Jahre mit der Krankheit, die häufig erst nach dem vierzigsten Lebensjahr auftritt. Zu Beginn sind die Symptome meistens noch schwach. Das leichte Zittern einer Hand, Muskelschmerzen im Schulterbereich und Müdigkeit, manchmal auch depressive Verstimmungen, Schlafstörungen und allgemeines Unwohlsein begleiten die erste Krankheitsphase.“

Der bundesweit aktive Verein „Jung & Parkinson. Die Selbsthilfe e.V.“ ist eine Anlaufstelle für in jungen Jahren Erkrankte und stellt diesen umfassende, aktuelle Informationen über das Krankheitsbild „Parkinson“ zur Verfügung. Durch die enge, intensive Zusammenarbeit mit Medizin und Forschung sowie durch den persönlichen Austausch von Informationen und Erfahrungen in einer der bislang sieben Regionalgruppen vor Ort oder im Internet soll Erkrankten und ihren Angehörigen bei der Bewältigung des Alltags geholfen werden. Die Öffentlichkeit soll für die speziellen Probleme in jungen Jahren Erkrankter sensibilisiert werden.

Mehr Informationen gibt es auch unter: www.jung-und-parkinson.de.