Otto-Junker-Rentner steuern diesmal Höfen an Letzte Aktualisierung: 7. September 2017, 10:00 Uhr

Nordeifel. Das nächste jährliche Treffen der Otto-Junker-Rentner steht in Kürze an, und zwar am Donnerstag, 14. September, ab 13.30 Uhr. Treffpunkt ist in Höfen am Nationalparktor an der Hauptstraße. Hierzu sind alle Otto Junker-Rentner eingeladen.