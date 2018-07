Roetgen - Ort gesucht für einen neuen Jugendtreff

Roetgen.

Rund 25 Jugendliche waren am Montag in den Bürgersaal gekommen, um das 5. Roetgener Jugendforum des Jugendbeirates abzuhalten. Florian Rohn blickte zurück auf die Erfolge der letzten Monate: die U18-Wahl im Herbst, der „Food and Talk“ im Gasthaus Marienbildchen im März, die Teilnahme am Drachenbootrennen mit dem Jugendcafé Simmerath und die Teilnahme am Maifest auf dem Marktplatz.