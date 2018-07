Steinfeld - Orgelsommer beginnt mit Bach-Werken

Steinfeld. Zum dritten Mal findet in der Steinfelder Basilika der „Internationale Orgelsommer“ statt. Am Sonntag, 8. Juli, eröffnet der Steinfelder Basilikaorganist diese besondere Konzertreihe, in der international bekannte und prämierte Organisten aus allen Teilen der Welt jährlich in Steinfeld musizieren.

In diesem Jahr kommen folgende Organisten nach Steinfeld, um an der historischen König-Orgel zu konzertieren: Am 22. Juli Genzoh Takehisa aus Tokio (Japan), am 5. August Frantisek Vanicek aus Letohrad (Tschechien), am 12. August als Abschlusskonzert des „Orgelmarathons Eifel“ der Kantor an der Frauenkirche Dresden, Matthias Grünert, am 19. August Jonathan Dimmock aus San Francisco (USA), am 2. September Jan Van Mol aus Mechelen (Belgien).

In seinem Eröffnungskonzert gedenkt Andreas Warler des 333. Geburtstages Johann Sebastian Bachs und wird ausschließlich große Werke des Thomaskantors spielen. Im Mittelpunkt stehen die drei großen Praeludien und Fugen in C-Dur, die in drei verschiedenen Schaffensperioden komponiert wurden und an denen man die musikalische Entwicklung Johann Sebastian Bachs verfolgen kann.

Ferner kommen die sechs bekannten und beliebten Schübler-Choräle, das selten gespielte Trio in d-Moll sowie eines der schönsten Choralvorspiele Bachs „Schmücke dich, o liebe Seele“ zu Gehör. Der Eintritt zu den sonntäglichen Vesperkonzerten ist generell frei, um aber die entstehenden Kosten zu bestreiten wird eine Spende in Höhe von wenigstens 5 Euro erbeten.

Andreas Warler, 1965 in Baasem/Eifel geboren, eignete sich in seiner Jugend das Orgelspiel autodidaktisch an. Sein Weg führte ihn zum Theologiestudium nach Passau, wo der dortige Domorganist Walther R. Schuster (†1992) seine besondere Begabung entdeckte und ihn durch Privatunterricht förderte.

Theologe und Organist

Dieser übertrug ihm an der größten Domorgel der Welt das vertretungsweise Orgelspiel in Gottesdiensten und innerhalb im Rahmen von Domführungen. Das Studium der Kirchenmusik begann Andreas Warler 1989 an der Kirchenmusikschule St.-Gregorius-Haus in Aachen. Zugleich wurde er zum Organisten an der Basilika Steinfeld berufen, die eine der bedeutendsten historischen Barockorgeln des Rheinlandes besitzt (Balthasar König, 1727, III/35).

Als Schüler von Viktor Scholz (Orgel) und dem Aachener Domorganisten Norbert Richtsteig (Improvisation) legte er schon nach drei Jahren 1992 das kirchenmusikalische B-Examen mit der Note „sehr gut“ in Orgelliteraturspiel und Improvisation ab. 1996 hielt er sich zu einem Intensivstudium bei Prof. Craig Cramer an der University of Notre Dame in den USA auf.

Seit 1992 ist er Organisator und künstlerischer Leiter der Steinfelder Vesperkonzerte. Seit 2014 bietet er im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des Bistums Aachen Kurse für Improvisation und liturgisches Orgelspiel an. Bislang spielte er zehn CDs an der König-Orgel der Basilika Steinfeld ein – unter anderem auch zusammen mit Chor- und Orchester an der Basilika Steinfeld – und wirkte in vielen Rundfunk- und Fernsehproduktionen des WDR und des Belgischen Rundfunks RTBF mit.

Konzerte führten ihn seither durch Deutschland, Belgien, Großbritannien, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und die USA. Er wurde als Gastorganist zu berühmten Orgelfestivals eingeladen: 2004 nach Laufen (Schweiz), 2006 zum Internationalen Orgelsommer nach Reykjavik (Ísland) und zum Christopher Summer Festival 2006 nach Vilnius (Litauen), 2009 nach Bastogne (Belgien), 2010 zum Internationalen Orgelsommer der Kathedrale von Haarlem (Niederlande), 2012 erneut zum Internationalen Orgelsommer nach Reykjavik (Ísland), 2013 und 2016 nach San Diego (Kalifornien, USA).