Rollesbroich.

Am vergangen Sonntag war es endlich soweit: Sommerkonzert-Premiere des Tanzwerkstatt-Orchesters in den Räumen der Tanzwerkstatt Simmerath. Der Erste Vorsitzende, Christoph Keischgens, begrüßte viele Besucher: „Danke, dass sie bei diesem tollen Wetter zu uns in die Tanzwerkstatt gekommen sind. Wir wollen sie mit unserer Gute-Laune-Musik anstecken.“