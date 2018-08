Konzen - Open-Air-Party mit John Diva and the Rockets of Love in Konzen

Konzen.

Spektakel, Stars & Stripes, lange Mähnen, sexy Cheerleader und die größten und besten Rockhits aller Zeiten: Mit John Diva and the Rockets of Love kommt am Freitag, 10. August, eine 80er-Jahre-Rockshow der Superlative in die Eifel. Auf dem Schulhof in Konzen steigt dann zum Auftakt des 43. Monschau Marathons eine riesige Open-Air-Party.