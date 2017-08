Open-Air-Kino in Roetgen Letzte Aktualisierung: 29. August 2017, 09:03 Uhr

Roetgen. Die Eifeler Grünen laden ein zum Sommer-Freiluft-Kino am Samstag, 2. September, 20 Uhr, auf den Marktplatz in Roetgen. Bei Popcorn und Softdrinks unter freiem Himmel und in netter Gesellschaft zeigen sie den Film „Paula“.